Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:43, 19 июня 2026Экономика

ЦБ оценил динамику цен в России

ЦБ заявил о замедлении темпов роста цен в России в апреле-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Темпы роста потребительских цен в России в апреле-мае замедлились. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам июньского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

За отчетный период текущий рост цен с учетом сезонных колебаний замедлился в среднем до 2,1 процента в годовом выражении. Для сравнения: в первом квартале динамика оценивалась в 8,7 процента, напомнили в ЦБ.

Что касается базовой инфляции (без учета сезонных факторов), то она в апреле-мае составила 4,2 процента против 6,2 процента в январе-марте. Годовая инфляция по состоянию на 15 июня достигла 5,6 процента, констатировали в регуляторе.

По итогам очередного заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,5 до 14,25 процента годовых. Подобное решение разошлось с прогнозом многих российских экономистов. Последние предполагали, что регулятор в июне перейдет к более резкому смягчению денежно-кредитной политики и снизит ставку до 14 процентов. Осторожное понижение ключевой ставки регулятор объяснил ожидаемым ростом государственных расходов в ближайшие три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Врач попросила россиян не объедаться шашлыком

    На Западе предрекли крах мечты Украины

    Опубликовано фото 19-летней представительницы конкурса «Мисс ООН» от России

    Банк России объяснил перспективу более высокой траектории ключевой ставки

    Критику Мерца и Макрона в адрес ЕС из-за контактов с Россией объяснили

    Нежелание части лидеров стран ЕС иметь контакты с Россией по Украине объяснили

    Напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА резко возросло

    Блогерша перевоплотилась в Аллу Пугачеву и восхитила россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok