ЦБ оценил динамику цен в России

ЦБ заявил о замедлении темпов роста цен в России в апреле-мае

Темпы роста потребительских цен в России в апреле-мае замедлились. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам июньского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

За отчетный период текущий рост цен с учетом сезонных колебаний замедлился в среднем до 2,1 процента в годовом выражении. Для сравнения: в первом квартале динамика оценивалась в 8,7 процента, напомнили в ЦБ.

Что касается базовой инфляции (без учета сезонных факторов), то она в апреле-мае составила 4,2 процента против 6,2 процента в январе-марте. Годовая инфляция по состоянию на 15 июня достигла 5,6 процента, констатировали в регуляторе.

По итогам очередного заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,5 до 14,25 процента годовых. Подобное решение разошлось с прогнозом многих российских экономистов. Последние предполагали, что регулятор в июне перейдет к более резкому смягчению денежно-кредитной политики и снизит ставку до 14 процентов. Осторожное понижение ключевой ставки регулятор объяснил ожидаемым ростом государственных расходов в ближайшие три года.