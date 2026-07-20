Звезда реалити-шоу раскрыла строгие правила жизни в цыганской семье

Звезда шоу о цыганах Прешес-Уосс заявила, что ей нельзя заводить отношения без разрешения

26-летняя блогерша и звезда нового британского реалити-шоу «Тайная жизнь цыганских жен» (Secret Lives of Gypsy Wives) Трули Прешес-Уосс раскрыла строгие правила, которые в ее семье должны соблюдать женщины. Об этом пишет Kent Live.

По словам Прешес-Уосс, ей не дозволяется делать пирсинг и тату. «Мне нельзя заводить отношения с парнями без разрешения, мне нельзя ходить в клубы без сопровождающего лица», — добавила блогерша. Кроме того, она должна возвращаться домой в определенное время.

Участница реалити-шоу отметила, что такие правила в их цыганской семье должны соблюдать она и ее сестры, в то время как братьям позволено больше. «Мы, женщины, ведем хозяйство и заботимся о детях», — также отметила Прешес-Уосс.

Уточняется, что телешоу посвящено тому, как Прешес-Уосс пытается совместить блогерскую карьеру и следовать цыганским устоям.

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