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11:23, 20 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Московский регион

Сенатор Джабаров: От бессилия Киев начинает бить по гражданскому населению РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

От бессилия Киев начинает бить по гражданскому населению России и гражданским объектам, заметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал массированную атаку украинских дронов на Московский регион.

«Это известная тактика режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Я думаю, что подобная тактика выйдет им боком. Потому что мы усиливаем удары по логистике, по портам, по военным объектам. Я думаю, что, как говорил наш президент, каждый наш следующий удар будет сильнее предыдущего в ответ на действия украинских террористов», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Украина сегодня — это не воюющая по военным законам страна.

«Поэтому с террористами разговор короткий. Я думаю, эскалация борьбы с терроризмом будет повышаться», — заключил он.

В ночь на 20 июля несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице, сообщил градоначальник.

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