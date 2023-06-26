Минобороны России сообщило о 19 сбитых украинских беспилотниках за сутки

Министерство обороны России сообщило о 19 сбитых украинских беспилотниках за сутки

За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Пролетарка Херсонской области, Приволье, Рубежное, Залиман и Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Владимировка и Спорное Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное и Очеретоватое Запорожской области.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» описал способ защиты от американского беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец»). По его словам, как и в случае с любым другим БПЛА, наиболее эффективны в этом средства ПВО. Он уточнил, что, как и любой дрон, «Жнец» представляет угрозу только в случае отсутствия у стороны противовоздушной обороны.