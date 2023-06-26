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14:55, 26 июня 2023Наука и техника

Описан способ защиты от американского беспилотника «Жнец»

Военный эксперт Леонков назвал ПВО способом защиты от «Жнеца»

Фото: Josh Smith / Reuters

Как и в случае с любым другим беспилотником, способом защиты от американского MQ-9 Reaper («Жнец») являются средства противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотник распознается как воздушная цель и уничтожается. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«"Жнец" — это разведывательно-ударный беспилотник. У него есть разведывательная модификация, позволяющая лететь в заданный район, где находится цель, и ее уничтожать», — объяснил Леонков.

Он добавил, что, как и любой беспилотник, «Жнец» представляет угрозу только в случае отсутствия у стороны средств ПВО.

«Когда он попадает в поле действия комплексов, то перестает представлять угрозу. Он светится в радарах как воздушная цель и уничтожается», — заключил военный эксперт.

Ранее в издании 19FortyFive сообщили, что «Жнец» совершил первую посадку на грунтовую полосу. По словам второго директора по операциям 2-й эскадрильи специальных операций ВВС США подполковника Брайана Флэнигана, испытание показало, что MQ-9 больше не привязан к гладким взлетно-посадочным полосам и антеннам прямой видимости, которые используют для взлета и посадки дрона.

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    Варвара Кошечкина
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