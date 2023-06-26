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13:57, 26 июня 2023Наука и техника

В США рассказали о возможностях беспилотного «Жнеца»

19FortyFive: ударный дрон MQ-9 Reaper сможет взлетать из любой точки мира

Фото: Patrick T. / Reuters

Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец») совершил первую посадку на грунтовую полосу. Беспилотник сможет взлетать из любой точки мира, пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что MQ-9 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил посадку на грунт в учебном центре Nine Mile.

«Хотя это недавнее испытание может показаться не таким уж большим событием, исторически сложилось так, что MQ-9 взлетал и садился только в зоне прямой видимости антенн, а члены экипажа управляли самолетом вручную. Это недавнее испытание подтвердило, что MQ-9 может буквально взлетать и садиться из любой точки мира», — говорится в сообщении.

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По словам второго директора по операциям 2-й эскадрильи специальных операций ВВС США подполковника Брайана Флэнигана, испытание показало, что MQ-9 больше не привязан к гладким взлетно-посадочным полосам и антеннам прямой видимости, которые используют для взлета и посадки дрона.

MQ-9 Reaper совершил первый полет в 2001 году. Продолжительность полета дрона с турбовинтовым двигателем составляет 24 часа. Аппарат может нести бомбы, ракеты «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и «воздух-воздух» AIM-9X.

В марте издание The Drive писало, что ракету AIM-9X, которую способен нести Reaper, можно использовать в целях самообороны против других летательных аппаратов. В рамках испытаний Reaper сбил дрон-мишень ракетой класса «воздух-воздух».

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    Даниил Иринин
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