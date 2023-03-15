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15:27, 15 марта 2023Наука и техника

В США рассказали о ракете класса «воздух-воздух» у MQ-9 Reaper

The Drive: беспилотники MQ-9 Reaper могут быть вооружены ракетой AIM-9X

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper допускает вооружение ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9X. Об этом рассказывает The Drive.

Американское издание отмечает, что эта ракета может использоваться беспилотником в целях самообороны против других летательных аппаратов.

Испытания MQ-9 Reaper с AIM-9X проходили, в частности, в 2017 году, когда ракета, запущенная с БПЛА, сбила дрон-мишень. Другие тесты проводились в 2020 году, когда беспилотник при помощи ракеты уничтожил мишень, имитирующую крылатую ракету.

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Издание напоминает, что в настоящее время нет никаких данных о том, что MQ-9 Reaper вооружаются AIM-9X, однако подчеркивает, что такая возможность существует.

В марте Минобороны России сообщило, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9 Reaper.

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Иван Потапов
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