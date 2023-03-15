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01:24, 15 марта 2023Мир

Минобороны России сообщило об инциденте с американским дроном MQ-9 в Черном море

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: Россия не поднимала упавший в Черное море дрон MQ-9

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

В Черном море упал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9. Это подтвердили в российском Минобороны.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических войск благополучно вернулись на аэродром базирования.

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В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер выразил уверенность, что Россия пока не поднимала обломки упавшего дрона. При этом он отказался рассуждать о том, намерены ли США сами пытаться поднять дрон со дна и обладают ли для этого необходимыми инструментами

Он также подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. «Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал чиновник. Однако он не уточнил, нес ли БПЛА оружие.

США обвинили Россию в сознательном уничтожении дрона

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер заявил, что беспилотник MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего дрон оказался безвозвратно утерян.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что этот инцидент «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был». Также, по его словам, Вашингтон намерен выразить Москве обеспокоенность по поводу воздушного инцидента.

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При этом, отметил Кирби, Соединенные Штаты намерены продолжить полеты над Черным морем. По его словам, такие полеты проводятся «ради национальной безопасности США», и Москве не удастся удержать Вашингтон в этом вопросе.

В России назвали инцидент провокацией США

Депутат Госдумы Леонид Ивлев высказал мнение, что появление MQ-9 в Черном море является провокацией. По его утверждению, американские беспилотники постоянно барражируют в нейтральной зоне Черного моря или же пытаются зайти в российское воздушное пространство в районе Крыма для сбора разведывательной информации, в том числе касательно местоположения военных объектов. Впоследствии эти данные передаются украинским военным для наводки дронов по полуострову. «Эта провокация в очередной раз подтвердила участие США в вооруженном конфликте против России на стороне Украины. Их провокация вышла им боком», — сказал парламентарий.

Позднее инцидент прокомментировал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после того, как его вызвали в Госдеп для выражения протеста.

Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации

Анатолий Антоновпосол России в Вашингтоне

«Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?», — задался он вопросом.

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Марина Совина
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