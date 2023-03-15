Минобороны России сообщило об инциденте с американским дроном MQ-9 в Черном море

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: Россия не поднимала упавший в Черное море дрон MQ-9

В Черном море упал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9. Это подтвердили в российском Минобороны.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических войск благополучно вернулись на аэродром базирования.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер выразил уверенность, что Россия пока не поднимала обломки упавшего дрона. При этом он отказался рассуждать о том, намерены ли США сами пытаться поднять дрон со дна и обладают ли для этого необходимыми инструментами

Он также подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. «Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал чиновник. Однако он не уточнил, нес ли БПЛА оружие.

США обвинили Россию в сознательном уничтожении дрона

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер заявил, что беспилотник MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего дрон оказался безвозвратно утерян.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что этот инцидент «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был». Также, по его словам, Вашингтон намерен выразить Москве обеспокоенность по поводу воздушного инцидента.

При этом, отметил Кирби, Соединенные Штаты намерены продолжить полеты над Черным морем. По его словам, такие полеты проводятся «ради национальной безопасности США», и Москве не удастся удержать Вашингтон в этом вопросе.

В России назвали инцидент провокацией США

Депутат Госдумы Леонид Ивлев высказал мнение, что появление MQ-9 в Черном море является провокацией. По его утверждению, американские беспилотники постоянно барражируют в нейтральной зоне Черного моря или же пытаются зайти в российское воздушное пространство в районе Крыма для сбора разведывательной информации, в том числе касательно местоположения военных объектов. Впоследствии эти данные передаются украинским военным для наводки дронов по полуострову. «Эта провокация в очередной раз подтвердила участие США в вооруженном конфликте против России на стороне Украины. Их провокация вышла им боком», — сказал парламентарий.

Позднее инцидент прокомментировал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после того, как его вызвали в Госдеп для выражения протеста.

Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

«Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?», — задался он вопросом.