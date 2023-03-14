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23:55, 14 марта 2023Россия

Полет американского дрона в Черном море объяснили

Депутат Ивлев назвал провокацией полет американского дрона в Черном море

Фото: Jeff Topping / Reuters

Появление американского беспилотника в Черном море является провокацией. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его утверждению, американские беспилотники постоянно барражируют в нейтральной зоне Черного моря или же пытаются зайти в российское воздушное пространство в районе Крыма для сбора разведывательной информации, в том числе касательно местоположения военных объектов. Впоследствии эти данные передаются украинским военным для наводки дронов по полуострову.

«Эта провокация в очередной раз подтвердила участие США в вооруженном конфликте против России на стороне Украины. Их провокация вышла им боком. Таким беспилотникам нечего болтаться над Черным морем», — сказал парламентарий.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден и беспилотник приземлился в Черном море к западу от Крыма.

Позднее в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению военного ведомства, американский дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

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Марина Совина
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