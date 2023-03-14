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20:09, 14 марта 2023Мир

Российский истребитель столкнулся с беспилотником США над Черным морем

AFP: российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 столкнулся беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Об этом сообщает агентство AFP.

Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден, и он упал в Черное море к западу от Крыма. Российский самолет направлялся в сторону полуострова.

«Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хеккер, оценив действия российской стороны как непрофессиональные.

Ранее североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило что 15 февраля, перехватило четыре российских самолета в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. В NORAD, отвечающем за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как «угрожающие» или «провокационные».

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Анжелика Бережная
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