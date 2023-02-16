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23:57, 16 февраля 2023Мир

В США снова заявили о перехвате российских самолетов

NORAD заявило о перехвате 4 российских самолетов рядом с Аляской 15 февраля

Фото: Reuters

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило в Twitter, что в среду, 15 февраля, снова перехватило четыре российских самолета в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.

В NORAD, отвечающем за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как «угрожающие» или «провокационные».

Военные добавили, что действия российской авиации не связаны с летающими аппаратами, которые в последние две недели были сбиты над США и Канадой.

Ранее NORAD заявило, что перехватило четыре российских самолета вблизи Аляски. По их сообщению, воздушные суда якобы вторглись в опознавательную зону ПВО 13 февраля. Тогда командование заявило, что активность российской авиации была ожидаемой.

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Марина Совина
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