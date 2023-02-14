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23:21, 14 февраля 2023Мир

Командование ПВО Северной Америки заявило о перехвате четырех самолетов России

Североамериканское командование ПВО заявило о перехвате четырех самолетов РФ вблизи Аляски

Фото: Ministry of Defence of the Russia/ Globallookpress.com

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что перехватило четыре российских самолета вблизи Аляски. По их сообщению, воздушные суда якобы вторглись в опознавательную зону ПВО 13 февраля.

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — указали в ведомстве.

При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США и Канады.

Отмечается, что полеты воздушных судов России вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация. Командование заявило, что активность была ожидаемой.

Кроме того, подчеркивается, что появление российских самолетов никак не связано с недавними операциями NORAD или военных США в связи с обнаружением неопознанных летательных аппаратов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби объяснил обнаружение большого числа летающих объектов над территорией США за последние несколько дней.

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Марина Совина
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