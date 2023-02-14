В США объяснили обнаружение большого числа летающих объектов настройкой радаров

Источник CNN объяснил обнаружение летающих объектов над США настройкой радаров

В США объяснили обнаружение большого числа летающих объектов над территорией страны за последние несколько дней. Информацией поделился источник CNN.

По его словам, недавно Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) настроило параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы лучше обнаруживать медленно движущиеся цели, действующие на определенной высоте.

Собеседник телеканала уточнил, что фильтры были перенастроены и расширены только на прошлой неделе после того, как высотный предположительно китайский аэростат пролетел над США и вызвал споры о способности страны обнаруживать в своем воздушном пространстве любые потенциально опасные объекты и защищаться от них.

Ранее сообщалось, что американские военные собрали и восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона, который, по мнению властей США, принадлежит КНР.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.