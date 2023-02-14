Американские военные восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона

Американские военные собрали и восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона

Американские военные собрали и восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона, который по мнению властей США принадлежит Китаю. Об этом сообщает New York Post.

«Экипажам удалось собрать значительное количество обломков с места падения, включая все выявленные приоритетные датчики и электронику, а также большие секции конструкции», — заявили в Северном командовании вооруженных сил США.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные его сбили по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект «использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США». Позже высокопоставленные представители армии и национальной безопасности Штатов подтвердили, что воздушный «шар-шпион» был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Реагируя на уничтожение китайского аппарата американскими военными, МИД Китая выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Китайская сторона также назвала действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, подчеркнув, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.