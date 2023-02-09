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09:40, 9 февраля 2023Мир

Летавший над США «шар-шпион» оказался разведчиком армии Китая

Источники Fox News: китайский «шар-шпион» был частью разведки, проводимой армией Китая

Фото: U.S. Fleet Forces / U.S. Navy photo / Reuters

Высокопоставленные представители Вооруженных сил и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая. Об этом пишет Fox News.

В основном такая программа проводилась Народно-освободительной армией (НОАК) страны на территории китайской провинции острова Хайнань у его юго-восточного побережья в Южно-Китайском море. При этом Пекин наблюдает также за Японией, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами и Индией.

Более того, такие аэростаты уже появлялись над США. По крайней мере, американцы отслеживали подобные разведывательные аппараты КНР и ранее, утверждают в Пентагоне. Однако неясно, как долго Пекин осуществляет шпионаж с помощью таких воздушных шаров.

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. В МИД КНР отмечали, что он по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы. Его сбили в воскресенье, 5 февраля.

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Виктория Кондратьева
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