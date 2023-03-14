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21:41, 14 марта 2023Россия

Минобороны России назвало причину падения дрона США в Черное море

Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования

Фото: Efren Lopez/U.S. Air Force photo / Reuters

Минобороны России прокомментировало инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Там указали, что беспилотный аппарат летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. Дрон двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических войск благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер заявил, что беспилотник MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего дрон оказался безвозвратно утерян.

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Марина Совина
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