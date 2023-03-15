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00:44, 15 марта 2023Мир

Посол предостерег самолеты и корабли США от приближения к границам России

Посол Антонов заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России
СюжетМинобороны:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег самолеты и корабли США от приближения к государственным границам России. Его слова передает ТАСС.

По словам Антонова, американским самолетам и кораблям «нечего делать» вблизи российских границ. «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?» — задался он вопросом. Дипломат напомнил, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 может нести 1,7 тысячи килограммов взрывчатки.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли.

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Марина Совина
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