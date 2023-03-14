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20:27, 14 марта 2023Мир

Белый дом отреагировал на столкновение российского истребителя с беспилотником

США выразят обеспокоенность России по поводу инцидента с БПЛА над Черным морем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

США намерены выразить России обеспокоенность по поводу столкновения российского истребителя с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что президент США Джо Байден уже проинформирован об инциденте. Кирби отметил, что Госдепартамент планирует связаться с российскими властями напрямую по поводу случившегося.

«Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и прямо заявить о нашей обеспокоенности по поводу данного инцидента», — отреагировал представитель Белого дома.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник приземлился в Черном море к западу от Крыма. Российский самолет направлялся в сторону полуострова.

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Варвара Кошечкина
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