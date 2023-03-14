Белый дом оценил профессионализм пилота Су-27 после столкновения с БПЛА

Кирби заявил, что столкновение российского Су-27 с БПЛА над Черным морем было небезопасным

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал столкновение российского Су-27 с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник заявил, что этот инцидент «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».

Ранее Кирби сообщал, что Вашингтон намерен выразить Москве обеспокоенность по поводу воздушного инцидента. По его словам, Госдепартамент планирует связаться с российскими властями напрямую по поводу случившегося.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник приземлился в Черном море к западу от Крыма. Российский самолет направлялся в сторону полуострова.