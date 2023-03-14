В Пентагоне рассказали о судьбе обломков дрона MQ-9 в Черном море

В Пентагоне заявили, что Россия не поднимала обломки дрона MQ-9 в Черном море

Россия не поднимала обломки упавшего в Черное море беспилотного летательного аппарата MQ-9. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Он отказался рассуждать о том, намерены ли США пытаться поднять дрон со дна и обладают ли для этого необходимыми инструментами, и предложил обратиться с этим вопросом в Военно-морской флот США.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Согласно заявлению представителя Минобороны США, пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник приземлился в Черном море к западу от Крыма. Российский самолет направлялся в сторону полуострова.

Позднее в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению военного ведомства, дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.