США заявили о намерении продолжить полеты над Черным морем

Белый дом: США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА MQ-9

Соединенные Штаты намерены продолжить полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», — заявил он. При этом Кирби отметил, что Москве не удастся удержать Вашингтон от полетов в регионе.

Представитель Белого дома добавил, что американские БПЛА действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся беспилотником MQ-9 США над Черным морем. По данным агентства AFP, дрон упал в международные воды.