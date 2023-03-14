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22:33, 14 марта 2023Мир

США подтвердили разведывательную миссию сбитого над Черным морем БПЛА

Пентагон: сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 выполнял разведывательную миссию

Фото: Laura Farr / Globallookpress.com

Пентагон подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. Однако в военном ведомстве не уточнили, нес ли БПЛА оружие. Об этом на брифинге для журналистов рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал Райдер. При этом на вопрос, нес ли беспилотник оружие, пресс-секретарь прямо не ответил. Он не стал вдаваться в специфику этого летательного аппарата, лишь напомнив, что MQ-9 имеет возможность нести оружие.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выйдут на связь с Россией по поводу данного авиаинцидента. Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и заявить об обеспокоенности. Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены продолжить полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. По данным агентства AFP, дрон упал в международные воды.

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Екатерина Подвигина
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