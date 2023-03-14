США решили выйти на связь с Россией после инцидента с БПЛА над Черным морем

Кирби: США выразят России обеспокоенность из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

Соединенные Штаты Америки выразят России обеспокоенность по поводу перехвата российским истребителем СУ-27 американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Кирби, Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и заявить об обеспокоенности по поводу данного инцидента. Представители прессы попросили политика уточнить, рассматривают ли США этот инцидент в небе как провокацию со стороны РФ, на которую следует дать ответ. Однако представитель Белого дома отказался это комментировать.

Кирби отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден был проинформирован о перехвате российским истребителем американского БПЛА во вторник утром.

Кроме этого, Кирби заявил, что США намерены продолжить полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. По данным агентства AFP, дрон упал в международные воды.