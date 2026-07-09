Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 9 июля 2026Мир

Додик предрек усугубление раскола в Европе

Милорад Додик: Раскол в Европе усугубится после завершения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, европейская элита в настоящее время находится в кризисе. «Мы считаем, что когда наступит мир на Украине, исчезнут причины для их сплочения, перед [специальной военной операцией] СВО они были расколоты», — сказал собеседник агентства. Он указал, что ни Европейский союз, ни НАТО «не функционируют так, как они нам представляли это годами».

Ранее Милорад Додик высказался об отсутствии лидера в европейской политике. Он назвал вопросом времени смещение с власти в своих странах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

    В еще одном российском регионе введут новую схему продажи топлива

    В США откровенно высказались о возможностях Украины переломить ход конфликта

    В Китае обратили внимание на жесткий ультиматум России двум странам НАТО

    Россиянин описал Мексику словами «детей рожают для содержания родителей в старости»

    В Европе ужаснулись итогам саммита НАТО

    Нападение крокодила на человека попало на видео

    Назван самый опасный вид секса

    Додик предрек усугубление раскола в Европе

    В Иране заявили об ударах по базам США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok