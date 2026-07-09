Додик предрек усугубление раскола в Европе

Милорад Додик: Раскол в Европе усугубится после завершения конфликта на Украине

Среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, европейская элита в настоящее время находится в кризисе. «Мы считаем, что когда наступит мир на Украине, исчезнут причины для их сплочения, перед [специальной военной операцией] СВО они были расколоты», — сказал собеседник агентства. Он указал, что ни Европейский союз, ни НАТО «не функционируют так, как они нам представляли это годами».

Ранее Милорад Додик высказался об отсутствии лидера в европейской политике. Он назвал вопросом времени смещение с власти в своих странах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.