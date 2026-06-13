Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 13 июня 2026Мир

Макрону и Мерцу предсказали смещение с власти

Милорад Додик назвал вопросом времени смещение с власти в своих странах Макрона и Мерца
Андрей Шеньшаков

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель политической партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик высказался об отсутствии лидера в европейской политике. Его слова передает ТАСС.

По мнению Додика, евроинтеграция мало что может дать Республике Сербской, ведь в Евросоюзе «сегодня нет лидера».

«Это лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сообщил он.

Ранее Додик заявил, что европейцы стремятся сделать из ЕС военный союз. Он отметил, что европейские лидеры сохраняют перед собой четкую цель — создать стратегические опорные пункты для давления на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе СВО

    Женатый мужчина завел трех любовниц и выманил у них 90 миллионов рублей

    ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Сумах

    Половину украинских штурмовиков захотели набрать из наемников-иностранцев

    Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

    ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС

    13 человек пострадали в ДТП под Москвой

    В МИД высказались о ядерном оружии России в Белоруссии

    Подростки убили 15-летнюю девочку в российском регионе

    Страна НАТО дважды поднимала в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok