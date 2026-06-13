Макрону и Мерцу предсказали смещение с власти

Милорад Додик назвал вопросом времени смещение с власти в своих странах Макрона и Мерца

Председатель политической партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик высказался об отсутствии лидера в европейской политике. Его слова передает ТАСС.

По мнению Додика, евроинтеграция мало что может дать Республике Сербской, ведь в Евросоюзе «сегодня нет лидера».

«Это лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сообщил он.

Ранее Додик заявил, что европейцы стремятся сделать из ЕС военный союз. Он отметил, что европейские лидеры сохраняют перед собой четкую цель — создать стратегические опорные пункты для давления на Россию.