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05:09, 9 июля 2026Мир

В Европе ужаснулись итогам саммита НАТО

Дагделен: Европейцы отдали себя на растерзание после решений, принятых на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа фактически отдала себя в жертву, согласившись нести основную нагрузку возможного противостояния с Россией после решений, принятых на прошедшем в Анкаре саммите Североатлантического альянса. Такое мнение выразила экс-депутат бундестага Севим Дагделен в материале для издания NachDenkSeiten.

Как утверждает Дагделен, европейские вассалы послушно отдались на растерзание в финансовом, военном и экзистенциальном плане.

«НАТО закладывает в Анкаре основу для вступления в войну против России. Однако именно европейцы вступают в борьбу против ядерной державы», — указала она, добавив, что Запад наносит себе большой ущерб, думая о конфликте с РФ.

Ранее МИД России призвал НАТО не принимать безответственных решений. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что нет времени на раздумья.

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