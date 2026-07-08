Захарова: МИД РФ призывает НАТО не принимать безответственных решений

МИД России призвал НАТО не принимать безответственных решений. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что нет времени на раздумья.

«А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», — подчеркнула дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО сказал, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Он также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.

