МИД России призвал НАТО не принимать безответственных решений. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что нет времени на раздумья.
«А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», — подчеркнула дипломат.
Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО сказал, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Он также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.