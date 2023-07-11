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12:05, 11 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о новой волне наступления ВСУ

Рогов: ВСУ начали новую волну наступления на ореховском участке Запорожской области

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сказал он.

Военные ВСУ предприняли попытку атаки южнее города Орехова в направлении населенного пункта Работино, уточнил Рогов. По его словам, украинские войска были остановлены, они понесли большие потери, включая бронетехнику. Он добавил, что боевые столкновения продолжаются.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ ведут массированные обстрелы пригородов Токмака и Васильевки. Как он утверждал, украинские военные используют тяжелые виды вооружений. Кроме того, глава движения рассказал, что ВСУ бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области.

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    Кристина Есикова
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