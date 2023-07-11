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17:54, 11 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повторном ударе ВСУ по Бердянску

Рогов сообщил о повторном ракетном ударе ВСУ по Бердянску Запорожской области
СюжетВзрыв в Бердянске

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области.

Большую часть ракет сбила система противовоздушной обороны (ПВО) над морем в районе Бердянского торгового морского порта, уточнил глава движения. Рогов добавил, что было зафиксировано попадание на территории городского предприятия.

11 июля сообщалось об ударе украинской армии по Бердянску, в городе прозвучала серия взрывов. По словам Рогова, согласно предварительной информации, ВСУ ударили по населенному пункту ракетами Storm Shadow.

Ранее глава движения заявил, что украинские военные ведут массированные обстрелы пригородов Токмака и Васильевки. Как он утверждал, ВСУ используют тяжелые виды вооружений.

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    Кристина Есикова
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