Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией Иван Попов отказался признать вину

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Попов снова не признал вину

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отказался признавать вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Во время процесса Попов заявил, что 99 процентов оглашенной следствием информации не имеет к нему никакого отношения. При этом он подчеркнул, что понимает смысл и содержание обвинения.

Ранее Попов потребовал отвода судьи Дмитрия Летуновского, который еще не приступил к рассмотрению его дела. В октябре генерал-майор требовал вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, но Тамбовский гарнизонный военный отказался. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.