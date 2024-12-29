Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

Mash: генерал-майора Попова могут отправить на СВО

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут освободить из-под стражи и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

О возможной отправке офицера на СВО источнику сообщили его близкие. Уточняется, что Минобороны уже согласилось на это и готовит документы. При этом суд над Поповым продолжается в Тамбове.

Генерал-майора задержали в мае по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также служебном подлоге. Расследование касается хищения металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, нужных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Сейчас Попов находится под домашним арестом.