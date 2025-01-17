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07:01, 17 января 2025Силовые структуры

Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова

Адвокат Буйновский: В деле генерала Попова суд столкнулся с коллизией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В деле о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова суд столкнулся с «любопытной коллизией». Об этом рассказал адвокат фигуранта Сергей Буйновский, пишет «Коммерсантъ».

Юрист отметил, что его коллега, представляющий Запорожскую область, где, по версии следствия, было совершено хищение металлоконструкций на сумму более 114,5 миллионов рублей, заявил, что регион не считает себя пострадавшей стороной, поскольку действия офицера не нанесли ему ущерб.

Представитель Запорожской области уточнил, что металлоконструкции числились гуманитарной помощью, а не бюджетными расходами.

Министерство обороны России также не имеет имущественных претензий к Попову, добавил Буйновский. Военное ведомство не финансировало поставки металлоконструкций. При этом наличие пострадавшей сторон в делах о мошенничестве является обязательным условием.

Адвокат считает, что дело Попова следует вернуть в прокуратуру для устранения недостатков.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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