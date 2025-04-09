Стала известна позиция Минобороны об отправке генерала Попова на СВО

Буйновский: Минобороны поддержало ходатайство об отправке генерала Попова на СВО

Министерство обороны России поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Попов просил Тамбовский военный суд приостановить производство по делу и отправить его в зону СВО.

Генерал был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он оказался причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожья, на сумму более 114 миллионов рублей.

20 марта Попов обратился к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй.

