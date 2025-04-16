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15:00, 16 апреля 2025Силовые структуры

Защита обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросила суд оправдать его

Защита генерала Попова попросила суд об оправдательном приговоре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, попросила суд оправдать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

По данным агентства, Буйновский выступал на прениях по делу, прошедших в Тамбовском гарнизонном военном суде в среду, 16 апреля. Он сказал, что попросил полностью оправдать своего подзащитного по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что суд в Москве решил не освобождать из-под стражи генерал-майора Попова. Он останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

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