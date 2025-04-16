Защита обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросила суд оправдать его

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, попросила суд оправдать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.
По данным агентства, Буйновский выступал на прениях по делу, прошедших в Тамбовском гарнизонном военном суде в среду, 16 апреля. Он сказал, что попросил полностью оправдать своего подзащитного по всем пунктам обвинения.
Ранее сообщалось, что суд в Москве решил не освобождать из-под стражи генерал-майора Попова. Он останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.