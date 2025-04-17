Обвиненный в мошенничестве генерал Попов выступит с последним словом в суде

Генерал Попов выступит с последним словом в суде 22 апреля

Начало событий в новости Защита обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросила суд оправдать его

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, выступит с последним словом 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тамбовский гарнизонный военный суд, где рассматривается дело.

Слушание назначено на 11:00 по московскому времени.

Ранее защита Попова попросила суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Генерал-майор находится в СИЗО в Тамбовской области.

По версии следствия, экс-командующий 58-й армией причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Прокурор запросил для него шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

