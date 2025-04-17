Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:55, 17 апреля 2025Силовые структуры

Обвиненный в мошенничестве генерал Попов выступит с последним словом в суде

Генерал Попов выступит с последним словом в суде 22 апреля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Защита обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросила суд оправдать его

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, выступит с последним словом 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тамбовский гарнизонный военный суд, где рассматривается дело.

Слушание назначено на 11:00 по московскому времени.

Ранее защита Попова попросила суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Генерал-майор находится в СИЗО в Тамбовской области.

По версии следствия, экс-командующий 58-й армией причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Прокурор запросил для него шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    В Польше рассказали о поражении Трампа перед Путиным

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости