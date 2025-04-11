Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 11 апреля 2025Силовые структуры

Просившегося на СВО генерала Попова оставили в СИЗО

Суд не выпустил из-под стражи просившегося на СВО генерала Попова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Суд в Москве решил не освобождать из-под стражи бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Попов останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

Генерал-майора задержали в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщил, что Попова отправят в зону специальной военной операции (СВО). Минобороны России поддержало это решение.

    Обсудить
    Последние новости

    На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

    Эстонские военные задержали направлявшийся в Россию танкер

    Стало известно о влиянии выбросов мазута на курортный сезон в Крыму

    На Украине бросили в мусорный бак директора больницы из-за увольнения неврологов

    Пожилых россиян призвали включить в рацион один доступный продукт

    Центробанк опроверг введение ограничений на снятие наличных в банкомате

    Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения

    Российский военкор заявил о невозможности для генерала Попова «искупить вину кровью»

    Азаров раскритиковал новый учебник по истории Украины

    На Западе раскрыли участие ЕС в планировании отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше