Просившегося на СВО генерала Попова оставили в СИЗО

Суд не выпустил из-под стражи просившегося на СВО генерала Попова

Суд в Москве решил не освобождать из-под стражи бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Попов останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

Генерал-майора задержали в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщил, что Попова отправят в зону специальной военной операции (СВО). Минобороны России поддержало это решение.

