«Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

Подоляка: Попов может не попасть на фронт из-за высокопоставленных генералов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, попросил Тамбовский военный суд приостановить производство по делу и отправить его на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Министерство обороны России поддержало его ходатайство.

Вскоре появилась информация, что Попов может возглавить отряд «Шторм Z». Однако военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил о новом повороте в его деле.

«Звонок сверху» может помешать отправке Попова на фронт

По словам Подоляки, «никто ни на какой фронт пока не едет». Он подтвердил, что желающего отправиться на фронт Попова готовы были взять в отряд «Шторм Z». Однако «звонок сверху» изменил ситуацию.

Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать Юрий Подоляка военный обозреватель

Адвокат бывшего командующего 58-й армией Сергей Буйновский в беседе с «Осторожно, новости» также сказал, что ходатайство о приостановлении судопроизводства и отправке Попова на СВО пока не было рассмотрено. Вместе с тем он напомнил, что суд может принять такое решение даже после последнего слова генерала, находясь в совещательной комнате — вместо приговора.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подоляка заявил о желании высокопоставленных генералов посадить Попова

По мнению военного обозревателя, ситуация с отправкой экс-командарма на фронт связана с желанием неких высокопоставленных генералов посадить Попова. По этой же причине, уверен он, генерал-майор оказался за решеткой.

Есть заинтересованные высокопоставленные генералы, которые очень хотят, чтобы он сидел. Вне зависимости от того, виноват он или нет. И с их подачи был вчерашний звонок и заставили забрать ходатайство Юрий Подоляка военный обозреватель

Подоляка отметил, что это первый и единственный случай за все время СВО, когда ходатайство из части аннулировали. Это, уверен обозреватель, свидетельствует о том, что «есть заинтересованные люди, которые не хотят, чтобы человек попал на фронт». «Им нужно обязательно демонстративно его наказать», — предположил он.

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Прокурор запросил шесть лет колонии для Попова

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для генерал-майора Попова. Также прокурор призвал суд лишить его воинского звания. Кроме того, его хотят оштрафовать на 800 тысяч рублей.

Иван Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он оказался причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожья, на сумму более 114 миллионов рублей.