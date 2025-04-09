Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

Адвокат Буйновский сообщил, что генерала Попова направят в зону СВО

Ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону специальной военной операции (СВО) поддержано Минобороны (МО) России. Об этом рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

Буйновский отметил, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с МО для участия в СВО. Как стало известно Telegram-каналу Mash, обвиняемый в мошенничестве генерал отправится в зону боевых действий в качестве командира штурмового отряда. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц отметил, что точных данных о должности, которую займет Попов, пока нет. «В какой должности и на каком направлении он будет служить — пока не поясняется», — написал в блоге журналист.

Военный волонтер Алексей Живов, комментируя возможную службу генерала в штурмовом отряде, выразил мнение, что вместе с Поповым в подразделение захочет записаться половина российских военнослужащих.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Попов назвал Путина образцом для подражания

20 марта стало известно, что Попов обратился за помощью к Путину. Бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил своего «самого главного командира» разобраться и вернуть его в строй. В своем письме он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы.

Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ. Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага. Иван Попов бывший командующий 58-й общевойсковой армией

При этом Попов указал, что «нравственным ориентиром и образцом для подражания» для него всегда был Путин.

1 марта сообщалось, что Попова уволили из Вооруженных сил (ВС) России и исключили из списка личного состава воинской части. Тогда генерал рассказал, что узнал об этом случайно, официального уведомления, по его словам, он не получал. В ВС РФ он прослужил 30 лет. В 2023 году армия под командованием Попова успешно отразила контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 января 2025 года Попову исполнилось 50 лет, которые он встретил на заседании суда.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За Попова вступались командиры и военкоры

По материалам Тамбовского гарнизонного военного суда Попов обвиняется в хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, переданных военным администрацией Запорожской области. Они предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

28 февраля 2025 года, удовлетворив ходатайство прокурора, военный суд изменил меру пресечения генералу с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом для этого стали якобы допущенные подсудимым нарушения. Сам он отрицал причастность к каким бы то ни было преступлениям, а арест обжаловал как незаконный и необоснованный.

По закону обвиняемый на любой стадии уголовного преследования может ходатайствовать о заключении с ним контракта с Минобороны. В этом случае его дело приостанавливается, а при получении фигурантом госнаграды и вовсе прекращается.

В конце января 2025-го более 15 командиров воинских частей, принимающих участие в СВО на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности генерала. Позже в защиту Попова выступили еще пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Один из участников процесса рассказал, что на складе в Белореченске лежит около 1000 тонн арматуры, уголка и металлических листов и числится, по версии следствия, похищенным. Он подчеркнул, что сейчас металл не поставляется вообще, а это создает проблему для защиты военных.

Кроме того, за Попова вступился военный корреспондент Александр Сладков. Комментируя новость о переводе генерала в СИЗО, он заявил, что версия «Попов вор и предатель» не имеет основания. Рано или поздно, убежден военкор, правда о нем «вывалится наружу». В качестве примера он привел случай с обвинявшимся в мошенничестве экс-главкомом Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным, которого приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Как указал военкор, Чиркин не сломался, его восстановили в армии. Так же, по мнению журналиста, все может обернуться и с Поповым.