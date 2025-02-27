В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

Российский военкор Сладков назвал дело генерала Суровикина плохо пахнущим

Дело в отношении генерала армии, Героя России Сергея Суровикина является «плохо пахнущим». Так ситуацию вокруг генерала в Telegram-канале назвал российский военный корреспондент Александр Сладков.

Запись в блоге журналист посвятил другому делу — против генерала Ивана Попова, которого следствие считает причастным к хищению металлоконструкций, предназначавшихся для защиты территории Запорожья. Ущерб от возможных действий Попова следователи оценили в более чем 114 миллионов рублей.

По мнению военкора, версия о генерале Попове как предателе не имеет оснований и рано или поздно правда о нем «вывалится наружу», как в случае с обвинявшимся в мошенничестве экс-главкомом Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным. Сладков добавил, что несправедливые обвинения были выдвинуты и в адрес Суровикина. «С Суровикиным мы знаем, как все получилось. Знаем и молчим, потому как стыдно. Дело с плохим запахом», — заявил военкор.

Генерал армии Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре 2024 года его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России. Позже появилась информация, что Суровикин находится в Африке на спецзадании.