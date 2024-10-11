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11:17, 11 октября 2024Россия

Появились новые фото Сергея Суровикина. Генерал Армагеддон в свой день рождения оказался на спецзадании в Африке

Ura.ru выложило фото генерала армии Суровикина на спецзадании в Африке

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал Сергей Суровикин находится в Африке на спецзадании. Агентство Ura.ru опубликовало фотографию генерала армии.

Герою России исполнилось 58 лет. Агентство хотело поздравить его лично, но с этим возникли трудности, поскольку мало кто знает, где конкретно сейчас находится военный.

Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке

собеседник Ura.ru

Опубликованные агентством фото сделаны недавно. На них видно, что генерал находится в хорошей физической форме. Каких-либо подробностей о деятельности военного, получившего прозвище Генерал Армагеддон, при этом не приводится.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ходили слухи о возвращении Суровикина в Россию

В мае Telegram-канал «Рыбарь» написал, что экс-командующего Объединенной группировкой войск заметили в Кремле. При этом, по данным журналиста Владимира Соловьева, Суровикин в то время находился в Алжире, на своем рабочем месте. Информацию о приезде генерала в Москву также опровергли в его окружении. По словам собеседников Ura.ru, генерал продолжает выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Они также заметили, что фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения.

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В том же месяце на фоне слухов о возвращении генерала в Россию его сняли на видео на борту самолета. На опубликованных кадрах женский голос просил генерала передать послание. «Дай Бог всем удачи!» — сказал Суровикин и помахал. Позднее появилась информация, что видео было снято около полугода назад, а военный на самом деле остается в Африке.

Генерал армии Суровикин пропал из общественного пространства после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России.

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      Алина Гончарова
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