Стало известно местонахождение Суровикина

Окружение генерала армии Суровикина опровергло информацию о его визите в Кремль

Генерал армии Сергей Суровикин находится на своем рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

При этом ранее сообщалось, что Суровикина якобы заметили Кремле, однако подробности о характере визита приведены не были.

Информацию о приезде Суровикина в Москву также опровергли в его окружении, пишет Ura.ru со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, генерал продолжает выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Они подчеркнули, что возникающие в последнее время инфоповоды вокруг фигуры военного «построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках».

8 мая в сети распространилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) в Россию. На фоне слухов об этом Суровикина сняли на видео на борту самолета. На записи женский голос за кадром попросил офицера передать послание. «Дай Бог всем удачи!» — сказал генерал и помахал рукой.

Тогда окружение Суровикина также опровергло информацию о его возвращение в Россию, заявив, что военный не покидал Африку, а ролик сняли около полугода назад.

Генерал армии Суровикин пропал из общественного пространства после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России. Однако уже 3 октября офицера с семьей увидели в подмосковном храме.