Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 14 мая 2024Россия

Стало известно местонахождение Суровикина

Окружение генерала армии Суровикина опровергло информацию о его визите в Кремль
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генерал армии Сергей Суровикин находится на своем рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

При этом ранее сообщалось, что Суровикина якобы заметили Кремле, однако подробности о характере визита приведены не были.

Информацию о приезде Суровикина в Москву также опровергли в его окружении, пишет Ura.ru со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, генерал продолжает выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Они подчеркнули, что возникающие в последнее время инфоповоды вокруг фигуры военного «построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках».

8 мая в сети распространилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) в Россию. На фоне слухов об этом Суровикина сняли на видео на борту самолета. На записи женский голос за кадром попросил офицера передать послание. «Дай Бог всем удачи!» — сказал генерал и помахал рукой.

Тогда окружение Суровикина также опровергло информацию о его возвращение в Россию, заявив, что военный не покидал Африку, а ролик сняли около полугода назад.

Материалы по теме:
Суровикина сняли на видео в самолете на фоне слухов о возвращении в Россию. Что об этом рассказали в его окружении?
Суровикина сняли на видео в самолете на фоне слухов о возвращении в Россию. Что об этом рассказали в его окружении?
9 мая 2024
Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?
Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?
20 февраля 2024

Генерал армии Суровикин пропал из общественного пространства после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России. Однако уже 3 октября офицера с семьей увидели в подмосковном храме.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником в ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      В Тбилиси напали на российскую журналистку

      Россиянин призывал к насилию над представителями власти и попался ФСБ

      Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика Минобороны России арестовали

      Пассажиров предупредили об одном опасном действии во время взлета самолета

      Премьер Нигера обвинил США в подрыве отношений на фоне вывода американских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше