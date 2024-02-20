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10:18, 20 февраля 2024Россия

Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?

Путин исключил экс-главкома ВКС Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал Сергей Суровикин исключен из членов наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Полномочия Суровикина прекращены 19 февраля. Из числа членов набсовета также был исключен гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Их заменили командующий Космическими войсками ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин.

Александр Головко

Александр Головко. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Суровикин надолго пропадал из публичного пространства

В публичном поле экс-главком ВКС не появлялся с 24 июня 2023 года, после того как было опубликовано видеообращение генерала к поднявшим мятеж бойцам ЧВК «Вагнер». Офицер призывал их остановиться.

Впоследствии Суровикин на некоторое время исчез из публичного пространства, его заметили с семьей в подмосковном храме только в октябре 2023 года. Тогда бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне (СВО) отказался прокомментировать свою деятельность и место пребывания.

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Сергей Суровикинбывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России

Сообщалось об аресте и новой должности офицера

29 июня 2023 года британская газета Financial Times написала, что Суровикина задержали. При этом ранее военкор Владимир Романов сообщал, что он якобы находятся в московском СИЗО «Лефортово». Позже ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Суровикина нет ни в «Лефортово», ни в других столичных СИЗО. Сведения об аресте опровергла и дочь экс-главкома Вероника.

Впоследствии генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин отмечал, что Суровикину нашли «неплохую должность по СНГ».

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Суровикина заметили в Африке

В сентябре 2023 года снимки с экс-главкомом ВКС были опубликованы на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса. Отмечалось, что Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. «Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — говорилось в публикации.

Между тем ранее издание EADaily писало, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО занял пост главы координационного комитета Содружества Независимых Государств по вопросам ПВО.

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      Алина Гончарова
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