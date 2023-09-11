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10:06, 11 сентября 2023Россия

Названа новая должность генерала Суровикина

Генерал Суровикин стал главой координационного комитета СНГ по вопросам ПВО

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин занял пост главы координационного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам ПВО. Новую должность генерала назвало издание EADaily.

Отмечается, что о назначении Суровикина на данную должность сообщил Совет министров обороны СНГ. По данным издания, кандидатуру генерала в ходе голосования поддержали единогласно.

Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.

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    Варвара Кошечкина
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