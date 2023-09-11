Названа новая должность генерала Суровикина

Генерал Суровикин стал главой координационного комитета СНГ по вопросам ПВО

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин занял пост главы координационного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам ПВО. Новую должность генерала назвало издание EADaily.

Отмечается, что о назначении Суровикина на данную должность сообщил Совет министров обороны СНГ. По данным издания, кандидатуру генерала в ходе голосования поддержали единогласно.

Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.