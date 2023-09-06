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14:59, 6 сентября 2023Россия

Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

Депутат Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ»

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Генералу армии Сергею Суровикину, имя которого 6 сентября 2023 года исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». Об этом рассказал член комитета нижней палаты парламента по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

В публичном поле Суровикин не появлялся с 24 июня, после того как было опубликовано видеообращение генерала к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В этом видео Суровикин призвал вагнеровцев остановиться.

У него [теперь] другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит

Виктор Заварзиндепутат Государственной Думы

По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.

Ранее в сети появилось первое свежее фото Суровикина, гуляющего с женой

4 сентября снимок Сергея Суровикина с супругой опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — подписал фотографию автор поста.

После исчезновения Суровикина ходили слухи, что он находится под стражей

После мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети и в СМИ появились слухи о том, что Суровикин якобы мог знать о его подготовке. Также сообщалось об отставке, в которую, предположительно, могли отправить генерала после этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не комментировал эти данные, в Минобороны также не появлялось официальной информации о статусе «генерала Армагеддона».

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дочь Суровикина спустя несколько дней после мятежа опровергла данные об аресте отца, подчеркнув, что генерала никто не арестовывал и что с ним все в порядке. В Общественной наблюдательной комиссии также сообщали, что Суровикина не было в тот момент в «Лефортово» или других следственных изоляторах.

В ночь, когда начался мятеж, Суровикин обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться и подчиниться руководству государства. На видеозаписи, опубликованной в сети, генерал держал в руках оружие. Вместе с ним к вагнеровцам обратился генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

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24 июня 2023

«Генерал Армагеддон» возглавлял ВКС России и долгое время был командующим силами СВО

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году он с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, затем, в 1995-м, с отличием окончил командный факультет Военной академии имени Фрунзе, а в 2002 году, снова с отличием, — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел путь от командира мотострелкового взвода до главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, которые возглавлял с 2017 года вплоть до последнего времени.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суровикин участвовал в событиях 19-22 августа 1991 года в Москве, когда в СССР произошел путч. В 1991 году его назначили начальником штаба и исполняющим обязанности командира батальона 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, которую в дни выступления ГКЧП задействовали в поддержании в столице режима чрезвычайного положения, введенного комитетом. В ночь на 21 августа батальон мотопехоты на БМП под командованием Суровикина пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата, произошла стрельба. После этого капитан Суровикин несколько месяцев провел в СИЗО «Матросская Тишина».

С марта 2017 года Суровикин возглавлял российскую группировку войск в Сирии. В ходе этой кампании он получил прозвище «генерал Армагеддон». В том же 2017 году Суровикин был награжден медалью Героя России.

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го возглавлял Объединенную группировку российских войск. После этого был переведен на должность заместителя командующего российскими войсками на Украине.

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    Игорь Дмитров
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