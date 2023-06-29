Дочь Суровикина опровергла его задержание

Baza: дочь главкома ВКС России Суровикина Вероника опровергла сообщения о его задержании

Дочь главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергея Суровикина Вероника опровергла сообщения о его задержании. Ее комментарий по ситуации приводит издание Baza в Telegram-канале.

По словам девушки, генерала никто не арестовывал и сейчас с ним все в порядке. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что Суровикин находится в СИЗО по подозрению в причастности к мятежу.

Комментируя это, его дочь обратила внимание, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Супруга Суровикина отказалась общаться с Baza на эту тему.

До этого британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на три осведомленных источника, писала, что Суровикин задержан. По сведениям западного СМИ, это связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом в материале FT не уточнялось, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами переадресовал вопросы, связанные с Суровикиным, в Минобороны России.

24 июня Суровикин выступил с видеообращением к бойцам ЧВК и призвал их остановиться.