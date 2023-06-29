Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 29 июня 2023Россия

В Британии сообщили о возможном задержании Суровикина

FT: генерал армии Сергей Суровикин задержан

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Генерал армии, замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин задержан. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на три осведомленных источника.

По информации издания, задержание, возможно, связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом пока не сообщается, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с Суровикиным, следует задавать Министерству обороны России. Пресс-секретарь президента также опроверг данные о том, что замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации мог знать о мятеже, во главе которого стоял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Москве
    Глава НАТО озвучил сроки рассмотрения членства Украины в альянсе
    Россиянку заподозрили в избиениях падчерицы из ненависти в течение двух лет
    Россияне рассказали о самых частых причинах стресса на работе
    В Британии сообщили о возможном задержании Суровикина
    В Windows 11 появилась замена паролей
    Чемпионка ОИ из России объяснила желание развестись с уехавшим в США мужем
    Небо Нью-Йорка снова заволокло дымом
    В Госдуме назвали три толкнувших Пригожина на мятеж фактора
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.