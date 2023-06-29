В Британии сообщили о возможном задержании Суровикина

FT: генерал армии Сергей Суровикин задержан

Генерал армии, замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин задержан. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на три осведомленных источника.

По информации издания, задержание, возможно, связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом пока не сообщается, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с Суровикиным, следует задавать Министерству обороны России. Пресс-секретарь президента также опроверг данные о том, что замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации мог знать о мятеже, во главе которого стоял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.