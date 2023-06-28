Кремль опроверг данные об осведомленности Суровикина о подготовке мятежа

Песков назвал спекуляцией и пересудами данные об осведомленности Суровикина о мятеже

Утверждения о том, генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже, во главе которого стоял основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, являются спекуляцией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные американских спецслужб сообщала, что Суровикин якобы заранее знал, что Пригожин готовит мятеж.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал Песков.