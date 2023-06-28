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13:32, 28 июня 2023Россия

Кремль опроверг данные об осведомленности Суровикина о подготовке мятежа

Песков назвал спекуляцией и пересудами данные об осведомленности Суровикина о мятеже

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Утверждения о том, генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже, во главе которого стоял основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, являются спекуляцией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные американских спецслужб сообщала, что Суровикин якобы заранее знал, что Пригожин готовит мятеж.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал Песков.

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    Анастасия Шейкина
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