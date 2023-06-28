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21:22, 28 июня 2023Россия

Заместитель Суровикина опроверг информацию о своем аресте

Заместитель Суровикина Юдин опроверг информацию о своем аресте
Андрей Юдин

Андрей Юдин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом армии Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском «Лефортово». Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — заявил Андрей Юдин.

Накануне военкор Владимир Романов распространил информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском «Лефортово». В своем Telegram-канале военкор сообщил, что Суровикина «забрали еще 25 июня 2023 года». После появились сведения, что его заместителя Юдина также якобы поместили в СИЗО.

Ранее Кремль опроверг данные об осведомленности Суровикина о подготовке мятежа. «Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Юлия Мискевич
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