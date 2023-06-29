В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о Суровикине

Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о генерале Суровикине

Вопросы, связанные с генералом армии Сергеем Суровикиным, стоит задавать Министерству обороны России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, известно ли ему о сообщениях о том, что Суровикин якобы уходит в отставку.

Ранее Песков опроверг данные о том, что Суровикин мог знать о мятеже, во главе которого стоял основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Официальный представитель Кремля назвал эти сообщения спекуляцией.

Также информацию о своем аресте опроверг заместитель Суровикина Андрей Юдин. Генерал, реагируя на слова военкора Владимира Романова о том, что Суровикин и он якобы находятся в СИЗО в московском «Лефортово», заявил, что пребывает в отпуске.

В ночь, когда начался мятеж, Суровикин обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться и подчиниться руководству государства. На видеозаписи, опубликованной в сети, генерал держал в руках оружие.