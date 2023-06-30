В ОНК Москвы опровергли нахождение генерала Суровикина в СИЗО «Лефортово»

В ОНК Москвы опровергли нахождение генерала Суровикина в «Лефортово» и других СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о нахождении генерала армии Сергея Суровикина в «Лефортово» или других следственных изоляторах (СИЗО) столицы. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что ему в последние дни часто звонят представители российских и зарубежных СМИ с вопросом, правда ли то, что Суровикин находится в СИЗО.

«Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет», — подчеркнул Мельников.

Ранее дочь Сергея Суровикина Вероника опровергла сообщения о его задержании. По словам девушки, генерала никто не арестовывал и сейчас с ним все в порядке.

До этого британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на три осведомленных источника, писала, что Суровикин задержан. По сведениям западного СМИ, это связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом в материале FT не уточнялось, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами переадресовал вопросы, связанные с Суровикиным, в Минобороны России.

